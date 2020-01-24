新冠肺炎｜今增118宗確診　111屬本地感染　慶回歸、警宿聚會群組共多3人染疫 (16:44)

今日新增確診個案宗數，再破本港1月首次出現新冠病毒確診者以來的紀錄。新增本地個案當中，旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，以及葵芳「潮庭」與荔景紀律部隊宿舍聚會群組，合共再多3人確診；另一名在灣仔警察總部工作的警察亦染疫。

7月9日旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組個案：

．個案2152：56歲女子，7月19日發病

．個案2189：63歲男子，無病徵

其他與雅蘭中心稻香相關個案：

．個案2136：48歲女子，7月9日與朋友到雅蘭稻香用膳，7月16日發病

．個案2159：67歲男子，7月12日與朋友到雅蘭稻香用膳，7月19日發病

葵芳新都會廣場潮庭及荔景紀律部隊宿舍聚會群組：

．個案2248：55歲女子，無病徵

．衛生防護中心傳染病處主任張竹君早前曾表示，潮庭飯敘有約17至19人參加；連同早前個案，該群組至今有15人染疫

另外，一名在灣仔警察總部工作的43歲女警長確診（個案2164），她隸屬毒品調查科財富調查組，居於油塘紀律部隊宿舍。警方表示，確診女警長7月19日不適，翌日到政府診所求醫，同日為最近一次工作日，工作上無接觸公眾。張竹君表示，另有一名警察初步確診。

張竹君又指出，入境處再有一名職員確診，她在灣仔入境事務大樓14樓工作，7月8日起已無上班，因有同袍染疫而接受新冠病毒檢測發現確診。

爆發院內感染的伊利沙伯醫院A6內科病房再多一名病人染疫；該院另一內科病房及威爾斯親王醫院腎科病房，均有病人初步確診。（詳見：伊院爆疫內科病房再一病人確診 另一內科病房及威院腎科有病人初步確診）

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