港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:45)

本港今（23日）新增118宗新型冠狀病毒確診個案，111宗為本地個案。本文整理近7天（17至23日）有確診個案曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店名單。相關報道：今增118宗確診 111屬本地感染 慶回歸、警宿聚會群組共多3人染疫

○黃大仙區

牛池灣市政大廈

雙鳳街街市

鳳德商場

慈雲山中心　中心點、森美奧廚房、尚然堂、手作功夫茶

現崇山商場　彩晶軒

萬年戲院大廈　敘苑粉麵茶餐廳

德慈樓　新昌燒臘飯店

樂富廣場

慈雲山街市

荷里活廣場

龍蟠苑商場

○觀塘區

秀茂坪商場

瑞和街市政大廈

牛頭角公廁浴室

淘大商場三期

Megabox　竹虎京堂

啟業商場

德福廣場 麥當勞

坪石邨商場　大快活

成業工業大廈　海潮食堂

○沙田區

美林商場　翠河茶餐廳、大家樂

京瑞廣場二期　富臨皇宮

新城市廣場　翠園

馬鞍山廣場

○深水埗區

北河街市政大廈

石硤尾商場

元州商場　金滿都越南餐廳

百老匯街　京都薈

基隆街　番茄師兄

百老匯街　美味小廚茶餐廳

北河街街市及熟食中心

九龍廣場　星藝廚坊

○油尖旺區

上海街　來多碗車仔麵

家樂坊

華興大廈　莎娃迪卡

The One　東海薈 ·拉斐特

汝州街垃圾收集站

香港藝術館　Ink Seafood Bar & Eatery

圓方

雅蘭中心　稻香

MPM文華商場　沙嗲王

港鐵旺角東站　美心MX

旺角政府合署

大角嘴晴苑

○屯門

新屯門商場

屯門市廣場　名點屋

錦薈坊

屯門中央廣場　富臨酒家

華都花園　E-Mo Korean Restaurant

屯門貝爾特酒店

翠林花園翠林茶餐廳

○元朗

元朗廣場　麥當勞、牛一

興發大樓　麥當勞

合益商場

天澤服務設施大樓

形點　Pizza Express

○九龍城區

民泰街　印尼沙爹屋

紅磡市政大廈

昭民樓　愛民茶餐廳

○灣仔區

維峰　ASAP As Simple As Possible

皇室堡　東海薈‧拉斐特

東角中心

軒尼斯道　快樂蜂

○東區

電氣道134號善心醫務中心

和富中心

太古城中心

海關總部大樓

○南區 

東華三院賽馬會松朗安老綜合中心

○青衣

青衣城　天丼

○九龍塘

又一城

○大埔

美心食品廠 

大埔綜合大樓

大埔八號花園 Market Place by Jasons

○將軍澳

新都城2期

○北區

龍豐花園商場　豐泰牛雜專家

粉嶺中心

彩園廣場

○葵青 

葵盛東商場

荃灣帝盛酒店

葵涌廣場

新都會廣場

○中西區

中環石板街酒店 Gradini 意大利餐廳

金鐘太古廣場 KOKOMI 

○離島

東涌諾富特東薈城酒店

東薈城

資料來源：衛生防護中心（截至7月22日）

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