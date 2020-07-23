新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:45)

本港今（23日）新增118宗新型冠狀病毒確診個案，111宗為本地個案。本文整理近7天（17至23日）有確診個案曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店名單。相關報道：今增118宗確診 111屬本地感染 慶回歸、警宿聚會群組共多3人染疫
○黃大仙區
牛池灣市政大廈
雙鳳街街市
鳳德商場
慈雲山中心 中心點、森美奧廚房、尚然堂、手作功夫茶
現崇山商場 彩晶軒
萬年戲院大廈 敘苑粉麵茶餐廳
德慈樓 新昌燒臘飯店
樂富廣場
慈雲山街市
荷里活廣場
龍蟠苑商場
○觀塘區
秀茂坪商場
瑞和街市政大廈
牛頭角公廁浴室
淘大商場三期
Megabox 竹虎京堂
啟業商場
德福廣場 麥當勞
坪石邨商場 大快活
成業工業大廈 海潮食堂
○沙田區
美林商場 翠河茶餐廳、大家樂
京瑞廣場二期 富臨皇宮
新城市廣場 翠園
馬鞍山廣場
○深水埗區
北河街市政大廈
石硤尾商場
元州商場 金滿都越南餐廳
百老匯街 京都薈
基隆街 番茄師兄
百老匯街 美味小廚茶餐廳
北河街街市及熟食中心
九龍廣場 星藝廚坊
○油尖旺區
上海街 來多碗車仔麵
家樂坊
華興大廈 莎娃迪卡
The One 東海薈 ·拉斐特
汝州街垃圾收集站
香港藝術館 Ink Seafood Bar & Eatery
圓方
雅蘭中心 稻香
MPM文華商場 沙嗲王
港鐵旺角東站 美心MX
旺角政府合署
大角嘴晴苑
○屯門
新屯門商場
屯門市廣場 名點屋
錦薈坊
屯門中央廣場 富臨酒家
華都花園 E-Mo Korean Restaurant
屯門貝爾特酒店
翠林花園翠林茶餐廳
○元朗
元朗廣場 麥當勞、牛一
興發大樓 麥當勞
合益商場
天澤服務設施大樓
形點 Pizza Express
○九龍城區
民泰街 印尼沙爹屋
紅磡市政大廈
昭民樓 愛民茶餐廳
○灣仔區
維峰 ASAP As Simple As Possible
皇室堡 東海薈‧拉斐特
東角中心
軒尼斯道 快樂蜂
○東區
電氣道134號善心醫務中心
和富中心
太古城中心
海關總部大樓
○南區
東華三院賽馬會松朗安老綜合中心
○青衣
青衣城 天丼
○九龍塘
又一城
○大埔
美心食品廠
大埔綜合大樓
大埔八號花園 Market Place by Jasons
○將軍澳
新都城2期
○北區
龍豐花園商場 豐泰牛雜專家
粉嶺中心
彩園廣場
○葵青
葵盛東商場
荃灣帝盛酒店
葵涌廣場
新都會廣場
○中西區
中環石板街酒店 Gradini 意大利餐廳
金鐘太古廣場 KOKOMI
○離島
東涌諾富特東薈城酒店
東薈城
資料來源：衛生防護中心（截至7月22日）
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