新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:45)

○黃大仙區

牛池灣市政大廈

雙鳳街街市

鳳德商場

慈雲山中心 中心點、森美奧廚房、尚然堂、手作功夫茶

現崇山商場 彩晶軒

萬年戲院大廈 敘苑粉麵茶餐廳

德慈樓 新昌燒臘飯店

樂富廣場

慈雲山街市

荷里活廣場

龍蟠苑商場

○觀塘區

秀茂坪商場

瑞和街市政大廈

牛頭角公廁浴室

淘大商場三期

Megabox 竹虎京堂

啟業商場

德福廣場 麥當勞

坪石邨商場 大快活

成業工業大廈 海潮食堂

○沙田區

美林商場 翠河茶餐廳、大家樂

京瑞廣場二期 富臨皇宮

新城市廣場 翠園

馬鞍山廣場

○深水埗區

北河街市政大廈

石硤尾商場

元州商場 金滿都越南餐廳

百老匯街 京都薈

基隆街 番茄師兄

百老匯街 美味小廚茶餐廳

北河街街市及熟食中心

九龍廣場 星藝廚坊

○油尖旺區

上海街 來多碗車仔麵

家樂坊

華興大廈 莎娃迪卡

The One 東海薈 ·拉斐特

汝州街垃圾收集站

香港藝術館 Ink Seafood Bar & Eatery

圓方

雅蘭中心 稻香

MPM文華商場 沙嗲王

港鐵旺角東站 美心MX

旺角政府合署

大角嘴晴苑

○屯門

新屯門商場

屯門市廣場 名點屋

錦薈坊

屯門中央廣場 富臨酒家

華都花園 E-Mo Korean Restaurant

屯門貝爾特酒店

翠林花園翠林茶餐廳

○元朗

元朗廣場 麥當勞、牛一

興發大樓 麥當勞

合益商場

天澤服務設施大樓

形點 Pizza Express

○九龍城區

民泰街 印尼沙爹屋

紅磡市政大廈

昭民樓 愛民茶餐廳

○灣仔區

維峰 ASAP As Simple As Possible

皇室堡 東海薈‧拉斐特

東角中心

軒尼斯道 快樂蜂

○東區

電氣道134號善心醫務中心

和富中心

太古城中心

海關總部大樓

○南區

東華三院賽馬會松朗安老綜合中心

○青衣

青衣城 天丼

○九龍塘

又一城

○大埔

美心食品廠

大埔綜合大樓

大埔八號花園 Market Place by Jasons

○將軍澳

新都城2期

○北區

龍豐花園商場 豐泰牛雜專家

粉嶺中心

彩園廣場

○葵青

葵盛東商場

荃灣帝盛酒店

葵涌廣場

新都會廣場

○中西區

中環石板街酒店 Gradini 意大利餐廳

金鐘太古廣場 KOKOMI

○離島

東涌諾富特東薈城酒店

東薈城

資料來源:衛生防護中心(截至7月22日)