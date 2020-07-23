姊弟戀女涉多招虐男　事主稱生日被要求紋被告名字在身上 (17:45)

男事主X繼續在屏風後接受盤問，他稱被告麥凱晴（又名麥嘉雯）前年8月以風筒熱風吹其私處數秒，導致其陰莖灼傷。辯方大律師Richmond Martyn問他為何不反抗，X稱被告抓住其私處，令他無法推開風筒，「我都唔知點解佢堅持傷害我」。辯方透露X事後和被告吃晚飯，X解釋當晚的傷口不太明顯，加上他已原諒被告，所以與被告結伴吃飯。

辯方提到3天後，X稱被告用滾水淋其大腿、剪刀插胸口等事件。X稱他一度擁抱被告，希望阻止對方施襲，然而「身體傷痛和精神上的恐慌太大」，他不知道如何反應。X透露遭被告連番襲擊後，他要接受恆常心理輔導，上星期仍要見社工。

控方大律師安華暉重提X前年在被告建議下做結紮手術，X稱他作為成年男子，結紮是很大打擊。聆訊明（24日）續。

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