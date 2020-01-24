新冠肺炎｜口罩令擴室內場所首日　街市仍有檔販除罩　港鐵不見職員勸喻或檢控 (17:00)

本報記者今午到深水埗北河街街市觀察，最少5個檔攤的商販都沒戴口罩，有人更沒戴口罩時大聲叫賣，亦有數人一留意到記者在場即急忙把口罩戴上。一名沒戴口罩的女菜販稱理解新措施，因「疫情太嚴峻」，但街市內「熱到嗌救命」，所以偶爾亦會脫下稍作休息。她又說不時有食環職員巡查，「那邊賣雜貨嘅聽聞有中過（感染新型冠狀病毒），新聞講過，所以好多客都會戴嘅」。另一魚販一聽到記者叫喚他即戴上口罩，僅回答「好熱呀、好熱呀」。

領展旗下的樂富廣場則大部分人也有佩戴口罩，有老婦從餐廳出來後忘記了戴口罩，行了數分鐘後突然醒覺，重新戴上口罩。

在已實施了「口罩令」逾一周的港鐵內，下午近2時有老翁從深水埗站開始，只把口罩戴在下巴位置，至美孚站下車轉乘西鐵線，沿路一直無港鐵職員勸喻或檢控。附近有一男一女嚇得馬上離開座位。該老翁僅對記者表示「熱囉」、「唔啱戴」，又稱今早有人「罰咗佢錢」。記者多番問他會否戴口罩，他亦沒把口罩戴上。另外，有一名老翁在美孚站內隨地吐痰，惟十多分鐘後記者再往該處查看，未見有職員在現場清潔。

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