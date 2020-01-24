DSE文憑試放榜｜男生自幼喪母住兒童之家　考獲佳績冀成體育教練 (17:15)

中學文憑試（DSE）昨日（22日）放榜，入住香港國際社會服務社兒童之家的考生張錦濤，最佳5科考獲27分，其中歷史科奪5**，中文及通識亦得5*。兒童之家住宿環境並不完美，張錦濤溫習時只有一張小桌子，家舍亦有年齡較小的小孩，或騷擾其溫習 ，亦未能為每名小孩提供一部電腦，但錦濤憑着自律及堅持，仍能考取佳績，現擬報讀大學體育相關課程。
錦濤來自單親家庭，9歲時因母親患癌，需入住兒童之家，及後其母去世，他則一直在家舍生活。錦濤說，兒時生活非常依賴母親，故剛入住家舍時，被批評為「港孩」，連襪子都穿反。在家舍居住的小孩要協助打理家務，學煮飯、打掃、清潔等，錦濤因而逐漸變得獨立。而在備戰DSE時，他仍需繼續負責家舍家務，不獲「特權」。
不少學生喜歡深夜溫習，但家舍兒童要過規律生活，約9時就上牀睡覺，故錦濤備試期間每日早上6時起牀溫習，爭取時間溫習，日均溫習逾10小時。另外，家舍只得2部電腦，由8名小孩共用，停課期間學生都需網上學習，他唯有以屏幕較小的電話上網上課。
錦濤在大學聯招首三志願都選擇體育相關學系，他說能入大學令其沒辜負母親生前對他的期望，冀未來能成為體育教練。
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