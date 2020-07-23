保安員企圖強姦輕度智障女網友囚4年 (15:15)

被告李家騏（30歲）任兼職保安，他承認一項企圖強姦罪。辯方求情稱，被告自小弱聽，患過度活躍及有邊緣性格，望法庭念及他認罪、有悔意，請求輕判。

法官判刑稱，被告以失實陳述誘使事主見面，乃加刑因素，而他在事主拒絕及揚言報警下仍繼續犯案，加上他沒有使用避孕措施，案中唯一求情理由僅被告認罪，終判他入獄4年。

據事主X（23歲）與心理學家會面所述，一名自稱「曾女士」的人某天突然在網上私訊X，詢問X曾否及是否希望性交，並把一段自慰片段傳給X。X當時感惡心，但兩人一直聯絡，X終答應「曾女士」前往銅鑼灣逛街。

惟X去年5月13日抵達銅鑼灣後，被告自稱受「曾女士」所託見X，並帶她前往一間賓館開房，更要求X付房錢。被告進房後隨即脫去X衣服，並企圖強姦，X曾叫停及拳打被告，被告終穿回衣服離開，他臨離開前在電話中說：「你朋友唔肯做。」

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