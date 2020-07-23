工程師涉機場阻警拘捕黑衣男子受審 (14:35)

被告彭及鍵（28歲）報稱任職工程師，被控於去年8月23日，在香港國際機場一號客運大樓8樓離境大堂故意阻撓正當執行職務的警員鄧東華。

案發時隸屬上水警區軍裝巡邏小隊第1隊的鄧東華供稱，當晚10時半收到通知，稱有人在機場被示威者拘押，須立即到場護送該人離開。鄧東華到達後在警車上預備，直至11時許，鄧東華見示威者以垃圾桶及手推車襲擊前面的警車，以及有人堆砌路障堵路，立即下車並上前驅散，其間留意到一名黑衣男子向警員方向擲水樽，遂上前追捕，當鄧東華的右手接觸到其右邊肩膀位置，「以為自己成功咗一半，可以拉到佢」，惟被告「攝入」他與黑衣男之間，令鄧東華「甩咗手」，不能成功拘捕該黑衣男。

鄧東華續稱，當時他兩度嘗試拘捕黑衣男，並觸及他，但被告跟隨黑衣男子擺動的方向移動、向鄧東華胸口位置伸手，以拉遠黑衣男與鄧東華的距離，又轉身用右手推開黑衣男，讓黑衣男逃去。鄧東華又說，被告用左手擊中其防暴頭盔，認為他刻意襲警，隨即問他：「你係咪想搶犯？」被告沒有回應，並逃離至兩三米外，鄧東華與同袍遂把他拘捕。

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