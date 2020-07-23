新冠肺炎｜鯉魚門度假村明起供社區隔離　接收50歲以下病情穩定患者 (14:00)

天水圍醫院副行政總監李立業醫生表示，4月已開始籌備有關社區隔離設施，首先考慮鯉魚門度假村，因其擁有獨立衛浴設施、遠離民區及附近有東區醫院可作支援。

醫管局會先啓用鯉魚門度假村B營區230個牀位，A營區120個牀位亦將於明日清空，轉走檢疫者，準備投入服務。營區會有6名醫生、23名護士，以及其他醫護助理等支援工作。護士每日會與病人遙距通訊10至15分鐘，病人須自行量度維生指數，如血含氧量、血壓等。李立業預料社區隔離設施可紓緩病房壓力。

李立業說，入住的康復者須有連續兩個深喉唾液檢測樣本呈陰性，才可離開，由於病人逗留時間有短有長，未能估計平均每人待多久，但預料需要重新入院的可能較小。

至於亞博館則仍在籌備中，未有啓用定案，料用作「社區治療設施」，接收毋須入院、但要治療的年輕輕症患者。

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