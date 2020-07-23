新冠肺炎｜鯉魚門度假村明起供社區隔離　接收50歲以下病情穩定患者 (14:00)

本港新型冠狀病毒疫情持續，現時負壓病房已使用七成。醫管局今（23日）宣布，明日（24日）起啓用鯉魚門度假村B營區230個牀位，作社區隔離設施，接收50歲以下、有自理能力、病情穩定、毋須服用抗病毒藥病人或正在康復者等入住，料首批約30人入住。
天水圍醫院副行政總監李立業醫生表示，4月已開始籌備有關社區隔離設施，首先考慮鯉魚門度假村，因其擁有獨立衛浴設施、遠離民區及附近有東區醫院可作支援。
醫管局會先啓用鯉魚門度假村B營區230個牀位，A營區120個牀位亦將於明日清空，轉走檢疫者，準備投入服務。營區會有6名醫生、23名護士，以及其他醫護助理等支援工作。護士每日會與病人遙距通訊10至15分鐘，病人須自行量度維生指數，如血含氧量、血壓等。李立業預料社區隔離設施可紓緩病房壓力。
李立業說，入住的康復者須有連續兩個深喉唾液檢測樣本呈陰性，才可離開，由於病人逗留時間有短有長，未能估計平均每人待多久，但預料需要重新入院的可能較小。
至於亞博館則仍在籌備中，未有啓用定案，料用作「社區治療設施」，接收毋須入院、但要治療的年輕輕症患者。
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕鯉魚門度假村 社區隔離設施 新冠肺炎 新冠肺炎 確診 疫情 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 編輯推介