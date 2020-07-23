新冠肺炎｜許樹昌︰收緊防疫措施漸見　若再加強可限酒樓全日不准堂食 (12:53)

許樹昌解釋，酒樓若有大型節目中，食客會除口罩唱歌用膳聊天，飛沫會沾到牆身和檯面，病毒量在室內不流通的空氣下亦較高，若依附在塑膠及金屬面上可存活達3天，「酒樓應做大清潔」。

政府應盡快訂購疫苗

現時全球有24種新冠病毒疫苗正進行臨床測試，而疫苗供應緊張，許樹昌認為政府不可再等，擔心屆時很多國家訂購，會「買都買不到」。他說，相信政府收集不同藥廠的資料後，會與不同藥廠接洽。

許樹昌亦說，政府難以為全民打疫苗，「無可能買到700幾萬劑疫苗」，建議按季節性流感疫苗接種計劃原則，讓長者、長期病患者、醫護人員或其他高危者優先接種。

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