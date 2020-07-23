新冠肺炎｜許樹昌︰收緊防疫措施漸見效　若再加強可限酒樓全日不准堂食 (12:53)

本港新型冠狀病毒疫情持續，截至昨日（22日）凌晨零時新增113宗確診個案。政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早（23日）出席商台節目表示，暫未知道新冠病毒疫情是否已達頂峰，有待觀察數天。他認為政府收緊防疫措施逐步見效，因最近確診個案沒有幾何級上升；若進一步加強防疫措施，許樹昌認為可限制酒樓等全日不准堂食。
許樹昌解釋，酒樓若有大型節目中，食客會除口罩唱歌用膳聊天，飛沫會沾到牆身和枱面，病毒量在室內不流通的空氣下亦較高，若依附在塑膠及金屬面上可存活達3天，「酒樓應做大清潔」。
政府應盡快訂購疫苗
現時全球有24種新冠病毒疫苗正進行臨牀測試，而疫苗供應緊張，許樹昌認為政府不可再等，擔心屆時很多國家訂購，會「買都買不到」。他說，相信政府收集不同藥廠的資料後，會與不同藥廠接洽。
許樹昌亦說，政府難以為全民注射疫苗，「無可能買到700幾萬劑疫苗」，建議按季節性流感疫苗接種計劃原則，讓長者、長期病患者、醫護人員或其他高危者優先接種。
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