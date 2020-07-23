新冠肺炎｜陳肇始︰若疫情持續嚴峻或增強制戴口罩場所、減食肆人流 (11:48)

政府修訂法例，市民今（23日）起在指名室內公眾地方、巴士總站及公共交通交匯處均須強制戴口罩。食物及衛生局長陳肇始今在港台節目表示，本周至為關鍵，若疫情持續嚴峻，不排除實施更嚴厲措施，包括增加強制戴口罩的場所，或再減食肆人流。
陳肇始說，當局目前沒規定市民在室外戴口罩，是由於室外空氣較流通，加上彈性較大，市民就算看見有人無戴口罩，也可走開，而且民眾在室外做運動亦難以佩戴。她表示當局會留意口罩令成效，或會收緊有關社交距離的措施。
若口罩滑落露出鼻已違法
陳肇始另在商台節目表示，政府對公眾地方的定義，是公眾可獲准進入的地方，辦公室則為私人地方，不受口罩令所限。她說，根據規例，正確佩戴口罩是口罩須覆蓋口及鼻，若口罩滑落，露出鼻子就已算違法。
對於新型冠狀病毒疫苗，陳肇始稱衛生處科學委員會一直有研究其臨床科學論證，但要先審視更多資訊才下訂，務求引入疫苗安全有效。
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