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戴口罩｜職安局提醒：勿露鼻子、勿拉低打噴嚏、勿拉低口罩至下巴吃飯 (08:30)

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續惡化，街上偶爾有人把口罩拉到下巴或露出鼻子，亦有人咳嗽或打噴嚏時拉低口罩，做法是否正確？職業安全健康局（職安局）近日在facebook發文，指出這樣做或有可能增加感染風險。戴口罩還有什麼注意事項？職安局話你知。

問：可否拉低口罩，露出鼻子呼吸？

答：不可以。口罩要完全覆蓋口、鼻和下巴，再將金屬線沿鼻樑兩側按緊，才能發揮足夠的保護作用。如果在公眾場所拉低口罩露出鼻子，可能增加用手觸摸鼻子的機會，或會增加感染風險。經常拉高、拉低口罩亦有機會令口罩變形，以致未能嚴密覆蓋口、鼻及下巴。

問：咳嗽或打噴嚏時，可以拉低口罩嗎？

答：不應該。在咳嗽或者打噴嚏時，切勿拉低或摘下口罩，避免將呼吸道傳染病傳播給他人。建議隨身帶多個備用口罩，在口罩弄濕或弄髒時替換。

問：用餐時可將口罩拉到下巴嗎？

答：不可以。戴口罩時，口罩表面可能已受飛沫污染。如用餐時把口罩拉到下巴，依附在口罩外的飛沫，或會污染食物，而且雙手亦可能因已觸及口罩表面，若再觸碰眼、口或鼻或會增加感染病毒的風險。如需暫時摘下口罩，在脫下及重新戴上口罩前後，應徹底清潔雙手，雙手應只觸摸口罩的耳繩部分。

重溫正確戴口罩方法：youtu.be/BZ8dFHOE2-4

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