涉去年6．12金鐘推警長胸口　警長稱留紅印但為「止暴制亂」無驗傷 (23:20)

報稱電器技工的被告陳柏傑（23歲），否認在2019年6月12日，在金鐘添華道近38555號燈柱襲擊警長方樂文。

方樂文今憶述，當日以速龍隊員身分當值，在早上7時許，與其他警員在夏慤道近政府總部外設防線時，有近百名示威者在約15米外聚集，其間他看到被告在人群中戴上口罩，遂上前截查。

方樂文稱，截住被告後，面對面捉住被告兩邊上臂，其間被告「手舞足蹈」地掙扎，又多次向警方大叫「黑警、你冇權」，方樂文向其3次發口頭警告，惟被告沒理會，並「用盡全力」雙手推方樂文的胸口，令他「甩手」及「後退一大步」。方樂文隨即箍住被告上半身，並聯同其他警員制服被告。

方樂文又稱，事後一至兩小時曾到政總洗手間檢視傷勢，看到自己胸口有紅印。不過，他在辯方盤問下承認沒有到醫院驗傷，亦沒想到需為傷勢拍照作證據用，因「當時我嘅職責係要繼續當值，止暴制亂」。案件押後至本月30日續。

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