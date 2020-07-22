的士司機涉偷12同行車cam通訊器　被捕承認有「偷竊癮」 (19:50)

屯門警區於本月2日至21日接獲區內10宗車內盜竊案件報案，10宗案件均涉及凌晨泊於路邊的士，車上失竊的財物均是「車cam」及通訊器材，車身均無明顯被撬痕迹。警方翻查閉路電視，發現案發前後都有同一部新界的士在現場出現。

警方進一步鎖定該新界的士車牌，並向的士業界詢問，得知同一款式、差不多年份出廠的士，可用同一條車匙，輔以適當技巧打開車門。警方遂在屯門一帶埋伏，於今晨1時半在屯門工廠區發現該輛可疑的士。

警方尾隨該的士，15分鐘後，在田景路發現有人從該的士下車，利用車匙打開路邊一輛的士車門。探員遂上前將其制伏，該名59歲鍾姓男子，承認正在現場犯案；警方再在其的士上搜獲一部車cam，男子承認數小時前從屯門碼頭一帶一部的士上偷取，連同警方正調查的10單車內盜竊，該男子涉及12宗的士車內盜竊案。警方在其車上搜獲爆竊工具，包括剪刀、剪鉗及螺絲批，並在其車尾箱及屋內搜獲大批「車cam」及的士通訊器材，估計涉及不止12宗案件，估計部分人未有報案。警方指出，該男子承認自己有「偷竊癮」，正調查他有否放售贓物。