新冠肺炎｜學之園幼稚園等3校教師、助教確診　大律師李家齊、兩酒店職員染疫 (18:25)

本港截至今日（22日）凌晨零時，新增113宗新型冠狀病毒確診個案，其中105宗屬本地感染。本地個案當中包括3名教師及助教，其中一人在幼稚園任職。另外，昨初步確診的大律師李家齊今日證實染疫；另有兩名酒店員工亦確診。
教育界相關確診個案：
．個案2026：25歲男子，保良局金銀業貿易場張凝文學校助教，7月16日發病
．個案2030：37歲男子，聖嘉勒女書院教師
．個案2102：31歲女子，土瓜灣學之園幼稚園（昇御海逸）教師，7月17日發病
酒店相關確診個案：
．個案2087：45歲女子，東涌諾富特東薈城酒店員工，7月17日發病
．個案2109：48歲男子，中環石板街酒店廚師
大律師李家齊（個案2042）今日確診，他本月曾到荔枝角收押所和赤柱監獄作法律探訪；7月16日曾到區域法院第26庭，在法官郭偉健席前處理案件。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，會與懲教署等跟進。
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