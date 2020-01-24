新冠肺炎｜學之園幼稚園等3校教師、助教確診　大律師李家齊、兩酒店職員染疫 (18:25)

教育界相關確診個案：

．個案2026：25歲男子，保良局金銀業貿易場張凝文學校助教，7月16日發病

．個案2030：37歲男子，聖嘉勒女書院教師

．個案2102：31歲女子，土瓜灣學之園幼稚園（昇御海逸）教師，7月17日發病

酒店相關確診個案：

．個案2087：45歲女子，東涌諾富特東薈城酒店員工，7月17日發病

．個案2109：48歲男子，中環石板街酒店廚師

大律師李家齊（個案2042）今日確診，他本月曾到荔枝角收押所和赤柱監獄作法律探訪；7月16日曾到區域法院第26庭，在法官郭偉健席前處理案件。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，會與懲教署等跟進。

新冠肺炎 相關報道：

今增113確診 105宗屬本地感染 稻香慶回歸群組多3人染疫

伊院東區醫院群組共增3病人確診 染疫孕婦今午剖腹生產嬰兒插喉

瑪嘉烈確診病人情緒激動 護士協助期間N95滑落須檢疫

陳肇始：強制室內公眾地方戴口罩 明日起生效至8月5日

衛生防護中心致函私家醫生 不建議為沒病徵者作檢測