文員脫襲警罪　官指警供辭矛盾 (19:30)

報稱文員的被告魏家煒（29歲）否認一項襲警罪受審，控罪指稱他於去年10月1日在灣仔軒尼詩道321至331號外，襲擊督察林泰金。

裁判官裁決時指出，聲稱受襲的林泰金審訊時表明沒有目睹被告施襲，只是感到有人觸碰到其背部，轉身發現被告「一仆一碌」才覺得他是施襲者，故只有聲稱從旁目擊事發的另一警員可證明事實，其供辭成為案件關鍵。

惟裁判官指出，該目擊警員庭上聲稱看不見被告與林泰金的觸碰點，更表示案發時「兵荒馬亂」，甚至認錯被告短褲的顏色，故法庭不能穩妥接納其供辭。裁判官又指出，控方雖呈上案發錄影，惟片段質素欠佳，形容只看見「黑色一堆物體」，無法協助舉證。縱使被告案發身處現場，在警方驅散時仍然逗留，「行為極度可疑」，法庭鑑於疑點利益歸於被告，終裁定他脫罪。

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