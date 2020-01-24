新冠肺炎｜伊院東區醫院群組共增3病人確診　染疫孕婦今午剖腹生產嬰兒插喉 (18:16)

醫管局總行政經理庚慧玲表示，涉事孕婦懷孕34周3天，醫療團隊研究母體及胎兒情況後，決定為孕婦安排在伊利沙伯醫院剖腹生產；由於嬰兒未足月及呼吸困難，已為其插喉，現暫與母親分開隔離治療。

庾慧玲表示，該孕婦剖腹生產的時間比正常的38周早了少許，惟經醫療團隊與病人商討後，決定為她剖腹生產，孕婦當時病毒數值（CT Value）為20。庾慧玲又稱，參考外國文獻，孕婦感染新冠病毒期間有可能把病毒傳染給嬰兒，惟風險不高，院方會為嬰兒進行病毒檢測。

伊利沙伯醫院A6內科病房群組：

．今日再有兩名病人確診（個案2093及2115），其中一人早前由伊院出院，返回香港佛教醫院繼續留醫，因被列為伊院A6病房確診者的密切接觸者。兩名新增確診者都是被送回伊院隔離檢疫後確診

．連同兩名新增病人，A6病房累計6人染疫

東區醫院E8外科病房群組：

．個案2062：昨（21日）初步確診，病人與早前接受盲腸手術後確診的病人入住E8病房同一病格，7月16日出院後，因持續發燒於7月20日聯絡醫院，獲安排再入院接受檢測，之後確診

另有3宗與醫療或安老行業相關個案：

．個案2029：25歲女子，聖保祿醫院護士，無病徵

．個案2032：28歲女子，銅鑼灣視安眼科中心員工，7月17日發病；其家人早前確診

．個案2052：56歲女子，大圍救世軍隆亨長者之家清潔工，7月16日發病；該中心一名廚師初步確診，經社會福利署為安老院舍進行的大型檢測發現。兩人不會直接接觸長者之家的長者。

救世軍今表示，隆亨長者之家所有員工日前已接受社署安排的新冠病毒咽喉拭子樣本檢測，衛生防護中心正安排為全部院友進行病毒檢測；現時全部院友原房隔離，院舍已加強消毒。

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