DSE文憑試放榜｜聖保羅男女中學誕3狀元　超級狀元擬赴劍橋讀工程 (18:45)

林綽宏接受本報訪問指出，今年困難重重，應考時仍可保持水準，故很滿意自己表現。他早在初中已計劃到英國劍橋大學升學，從小喜歡研究機械運作原理，長大後自學電腦編程語言，曾參加相關比賽，故選讀工程系。

對於《港區國安法》，他認為現階段難以評論立法後對香港是好是壞，惟具公權力的機關應向社會解釋清楚，讓各界能理解和消化事件。他又稱，留意到立法後「社會氣氛有改變，每人對言論有警惕」，但他對是否造成寒蟬效應則未有定論。

林綽宏表示，3月時政府在試前一星期宣布延遲開考，他當時感到很忐忑，形容政府的做法「不可接受」。他的心情和溫習進度都受影響，坦言休息了一星期才重拾學習。對於現時的防疫工作，他引述港府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌及袁國勇指出，容許部分人入境時豁免檢測是防疫漏洞。他反問：「收緊市民出外用膳時，嗰一方面（容許部分人入境時豁免檢測）又有冇同時收緊番呢？」

明報《DSE網上博覽會2020》

因應放榜，明報今日舉辦《DSE網上博覽會2020》，為應屆考生提供升學資訊：

時間：晚上7：15

嘉賓：香港輔導教師協會副主席何玉芬及香港輔導教師協會教師代表

內容：分析今年DSE成績統計，即場解答同學JUPAS改選問題（可於今日早上11時開始在網上留問題）

明報《DSE網上博覽會2020》：mpdsefair.com

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