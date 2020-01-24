港聞

DSE文憑試放榜｜聖保羅男女中學誕3狀元　超級狀元擬赴劍橋讀工程 (18:45)

聖保羅男女中學在今屆中學文憑試（DSE）共誕生3名狀元，其中考生林綽宏成為「超級狀元」，他在中文、英文、數學、通識、化學、物理、經濟及數學延伸部分代數與微積分（M2）考獲5**佳績。他計劃前往英國劍橋大學修讀工程系。

林綽宏接受本報訪問指出，今年困難重重，應考時仍可保持水準，故很滿意自己表現。他早在初中已計劃到英國劍橋大學升學，從小喜歡研究機械運作原理，長大後自學電腦編程語言，曾參加相關比賽，故選讀工程系。

對於《港區國安法》，他認為現階段難以評論立法後對香港是好是壞，惟具公權力的機關應向社會解釋清楚，讓各界能理解和消化事件。他又稱，留意到立法後「社會氣氛有改變，每人對言論有警惕」，但他對是否造成寒蟬效應則未有定論。

林綽宏表示，3月時政府在試前一星期宣布延遲開考，他當時感到很忐忑，形容政府的做法「不可接受」。他的心情和溫習進度都受影響，坦言休息了一星期才重拾學習。對於現時的防疫工作，他引述港府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌及袁國勇指出，容許部分人入境時豁免檢測是防疫漏洞。他反問：「收緊市民出外用膳時，嗰一方面（容許部分人入境時豁免檢測）又有冇同時收緊番呢？」

明報《DSE網上博覽會2020》

因應放榜，明報今日舉辦《DSE網上博覽會2020》，為應屆考生提供升學資訊：

時間：晚上7：15

嘉賓：香港輔導教師協會副主席何玉芬及香港輔導教師協會教師代表

內容：分析今年DSE成績統計，即場解答同學JUPAS改選問題（可於今日早上11時開始在網上留問題）

明報《DSE網上博覽會2020》：mpdsefair.com

DSE文憑試放榜　相關報道：

男拔誕兩榜眼 稱《港區國安法》既有需要亦令人擔心

喇沙奪佳績考生回校與校長拍照 有學生稱無法全班齊整放榜感傷心

特殊考生克服身體障礙迎挑戰 籲「勿忘身邊很多人支持」

VTC網上統一收生 截至今早10時2萬人次到訪

香港華仁書院首名狀元擬留港升學 「生於香港應作回報」

聖保羅男女中學、女拔誕超級狀元 香港華仁、皇仁各1狀元

皇仁狀元感謝父母栽培 冀當醫生回饋社

相關字詞﹕聖保羅男女中學 狀元 超級狀元 DSE放榜 DSE放榜2020 文憑試放榜2020 文憑試 放榜 DSE成績 文憑試成績 中學文憑試 編輯推介

上 / 下一篇新聞