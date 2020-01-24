DSE文憑試放榜｜HKU SPACE CC：1800考生上午報名　累計1.2萬人 (18:30)

中學文憑試今（22日）放榜，因應疫情嚴峻，不少院校都改為網上報名招生，其中香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）校長陳龍生稱，截至今午1時，有1800名應屆考生報名，逾九成是網上報名，當中有約150人是親身到場報名，報名人數與上年相若。
他亦稱，連同放榜前已報名的同學，截至今日累積報名人數有1.2萬人，成績平均分為15分（最佳5科），較多人報讀社會科學、工商管理、護理學科副學士，與往年相若。
疫情反覆，復課無期，陳龍生稱，為應對疫情，學院投放600萬元發展網上教學，亦會興建幾間混合式網上教學的課室，可同時作實體及網上教學。他稱，如因疫情而不容許實體上課，有信心做好網上教學。
現場所見，前來親身報名的人不多，只有4至5人在報名處辦理報名手續。到場報名的學生黃同學認為，現場報名較上網「穩陣」、較踏實，因有即場指導較安心，認為報名程序順利，工作人員亦很熱心。
明報《DSE網上博覽會2020》
因應放榜，明報今日舉辦《DSE網上博覽會2020》，為應屆考生提供升學資訊：
時間：晚上7：15
嘉賓：香港輔導教師協會副主席何玉芬及香港輔導教師協會教師代表
內容：分析今年DSE成績統計，即場解答同學JUPAS改選問題（可於今日早上11時開始在網上留問題）
明報《DSE網上博覽會2020》：mpdsefair.com
DSE文憑試放榜 相關報道：
喇沙奪佳績考生回校與校長拍照 有學生稱無法全班齊整放榜感傷心
相關字詞﹕香港大學附屬學院 陳龍生 DSE放榜 DSE放榜2020 文憑試放榜2020 文憑試 放榜 DSE成績 文憑試成績 中學文憑試 編輯推介