DSE文憑試放榜｜意外半身癱瘓「小飛魚」邱梓霖　數學5**夠分入大學 (18:15)

就讀香港道教聯合會鄧顯紀念中學的梓霖，升上中一剛15天便發生意外，受傷後停課一年，好一段日子，他因治療而需要每日醫院、學校兩邊走。因雙手無力，日常舉動如從書包拿出課本、寫字抄筆記，都難靠自己做到。

除了獲身邊人幫助，他亦苦苦鍛煉。梓霖手指不能發力，不可能像普通人執筆寫字，他在筆上加了輔助工具握筆練字，甚至於中學文憑試，他也是靠書寫答卷，不靠電腦及語音。因身體情况，考評局准許他考試獲額外加時，每45分鐘設休息5分鐘等。

明報《DSE網上博覽會2020》

因應放榜，明報今日舉辦《DSE網上博覽會2020》，為應屆考生提供升學資訊：

時間：晚上7：15

嘉賓：香港輔導教師協會副主席何玉芬及香港輔導教師協會教師代表

內容：分析今年DSE成績統計，即場解答同學JUPAS改選問題（可於今日早上11時開始在網上留問題）

明報《DSE網上博覽會2020》：mpdsefair.com

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