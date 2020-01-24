港聞

DSE文憑試放榜｜意外半身癱瘓「小飛魚」邱梓霖　數學5**夠分入大學 (18:15)

7年前一場意外，年僅12歲的「小飛魚」邱梓霖於游泳比賽遇溺受傷，致第五節頸椎碎裂，下半身癱瘓。梓霖今已長大成年，需輪椅代步，他克服10隻手指無力，配合輔助工具握筆寫字，完成整個中學文憑試。今日（22日）DSE放榜，他於數學取得5**及經濟5*佳績，足以入大學。師長均稱讚他堅強不屈，他說只是「做好本分」，感激旁人幫助，盼把受助的力量回饋其他正經歷失意的人。

就讀香港道教聯合會鄧顯紀念中學的梓霖，升上中一剛15天便發生意外，受傷後停課一年，好一段日子，他因治療而需要每日醫院、學校兩邊走。因雙手無力，日常舉動如從書包拿出課本、寫字抄筆記，都難靠自己做到。

除了獲身邊人幫助，他亦苦苦鍛煉。梓霖手指不能發力，不可能像普通人執筆寫字，他在筆上加了輔助工具握筆練字，甚至於中學文憑試，他也是靠書寫答卷，不靠電腦及語音。因身體情况，考評局准許他考試獲額外加時，每45分鐘設休息5分鐘等。

明報《DSE網上博覽會2020》

因應放榜，明報今日舉辦《DSE網上博覽會2020》，為應屆考生提供升學資訊：

時間：晚上7：15

嘉賓：香港輔導教師協會副主席何玉芬及香港輔導教師協會教師代表

內容：分析今年DSE成績統計，即場解答同學JUPAS改選問題（可於今日早上11時開始在網上留問題）

明報《DSE網上博覽會2020》：mpdsefair.com

DSE文憑試放榜　相關報道：

男拔誕兩榜眼 稱《港區國安法》既有需要亦令人擔心

喇沙奪佳績考生回校與校長拍照 有學生稱無法全班齊整放榜感傷心

特殊考生克服身體障礙迎挑戰 籲「勿忘身邊很多人支持」

VTC網上統一收生 截至今早10時2萬人次到訪

香港華仁書院首名狀元擬留港升學 「生於香港應作回報」

聖保羅男女中學、女拔誕超級狀元 香港華仁、皇仁各1狀元

皇仁狀元感謝父母栽培 冀當醫生回饋社

相關字詞﹕小飛魚 半身癱瘓 邱梓霖 DSE放榜 DSE放榜2020 文憑試放榜2020 文憑試 放榜 DSE成績 文憑試成績 中學文憑試 編輯推介

上 / 下一篇新聞