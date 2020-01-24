新冠肺炎｜今增113確診　105宗屬本地感染　稻香慶回歸群組多3人染疫 (16:46)

旺角雅蘭中心稻香相關個案：

．7月9日慶回歸飯敘群組今日再多3人確診，分別是個案2030（37歲男子）、個案2060及個案2089

．4名確診者於7月13日亦在雅蘭中心稻香與親友用膳：個案2053（57歲女子）、個案2072及個案2077今日確診，3人當時與昨（21日）確診的個案1975飯敘

屯門中央廣場富臨酒家相關個案：

．再有一人確診（個案2083），衛生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上，未透露病人是7月11日的20圍宴會參加者，還是當晚的其他食客或富臨員工

旺角維景酒店海港酒家群組：

．新增一人確診（個案2090），病人為的士司機

慈雲山中心及街市相關個案：

．個案2035：慈雲山中心百匯軒樓面員工

．個案2086：百匯軒食客

．個案2120：62歲，慈雲山中心森美奧廚房工作

．個案2121：44歲，慈雲山中心一間髮型屋的員工

．個案2122：34歲，慈雲山中心「尚然堂」員工

．個案2123：56歲，慈雲山街市56歲菜販

另外，鑽石山荷里活廣場百老匯電器早前有一名售貨員確診（個案1665），今再有一名員工確診（個案2024）；張竹君表示，另有一名確診者報稱7月10日曾在百老匯買電話。

伊院東區醫院群組：增3病人確診（詳情：伊院東區醫院群組共增3病人確診 染疫孕婦今午剖腹生產嬰兒插喉）

教育界相關確診個案及其他：3名教師及助教、大律師李家齊及兩名酒店員工亦確診（詳情：學之園幼稚園等3校教師、助教確診 大律師李家齊、兩酒店職員染疫）

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