DSE文憑試放榜｜男拔誕兩榜眼　稱《港區國安法》既有需要亦令人擔心 (16:06)

中學文憑試（DSE）今日（22日）放榜，拔萃男書院學生杜嘉縉及沈旭程均考獲6科5**，即俗稱「榜眼」。其中沈旭程希望入讀法律系，盼在社會尋求公義，帶來正面影響。對於近年反修例運動，他認為社會有不同意見，無論支持或反對都是運動參與者，包括自己。他稱暫未決定留港或赴海外，目前已獲倫敦大學學院有條件取錄。
對於《港區國安法》，杜嘉縉及沈旭程均表示「兩面看」，一方面認為需要法律保護國家安全，但亦擔心國安法對社會帶來負面影響，如人身自由等。
杜嘉縉則希望入讀醫科，仍在考慮港大或中大。他稱希望幫助社會上有需要的人，令香港變成更好的社會。對於政府被批抗疫不力，他認為政府應謹慎處理邊境抗疫措施。
明報《DSE網上博覽會2020》
因應放榜，明報今日舉辦《DSE網上博覽會2020》，為應屆考生提供升學資訊：
時間：下午4：30
嘉賓：天達海外升學中心董事及升學顧問部主管李婉怡
內容：解說疫情下海外升學安排、熱門課程及入學途徑
時間：晚上7：15
嘉賓：香港輔導教師協會副主席何玉芬及香港輔導教師協會教師代表
內容：分析今年DSE成績統計，即場解答同學JUPAS改選問題（可於今日早上11時開始在網上留問題）
明報《DSE網上博覽會2020》：mpdsefair.com
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