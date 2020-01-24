涉23年前燒家中物品恐嚇母付200萬後潛逃　七旬婦囚3年　官：排除萬難高齡回港勇氣可嘉 (16:25)

現年72歲的徐沈正明被控於1997年1月22日，在又一村紫藤路8號的單位內，刑事恐嚇冼林英（音譯）交出200萬元。被告另被控翌日同地縱火，以及損壞屬於李文輝（音譯）的窗簾和鏡。

當年49歲的被告涉恐嚇當時76歲的母親，要求母親在48小時內交出200萬元，否則會燒毁房屋，被告當日留宿母親家中。被告至翌日發現母親外出，暴跳如雷要求工人外出尋母，又到廚房取出剪刀和槌，稱若母親10分鐘內不現身，她便會搗亂。其母親和工人回家後，發現屋內地板燒焦，窗簾和玻璃鏡亦有損毁，遂報警求助。

被告其後在區域法院受審，至裁決當日缺席聆訊，法官當日宣布她全部罪名成立。由於被告沒合法身分證明，她在經貿辦協助下獲得單次許可，至本年5月14日從上海返港，當年的聆訊才得以繼續進行。

當年在區域法院審理案件、現為高等法院法官的潘敏琦指出，被告有感母親對她不公，惟她在經濟方面獲母親支持，一直毋須工作。被告於2017和2018年中風，並開始接觸宗教，有感應對自己當年行為負責，遂決定回港。

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