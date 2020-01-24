DSE文憑試放榜｜喇沙奪佳績考生回校與校長拍照　有學生稱無法全班齊整放榜感傷心 (15:40)

中學文憑試（DSE）今日（22日）放榜，新型冠狀病毒疫情下，政府要求學校盡量以網上發放成績，可按需要安排學生分批回校取實體成績表及輔導。喇沙書院今年有一名學生取得6科5**，並在丙類語言日文取得A級。今早該校有學生陸續回校留影及接受升學輔導，有學生稱今日無法與全班「齊齊整整」放榜感可惜及傷心。
關同學表示，校方安排部分考獲佳績的學生回校與校長拍照留念，他是其中之一。他考獲兩科5**，最佳5科成績共32分，他形容為「出人意表地好」，原本希望升讀英文系，今日會與教師再商討去向。關同學稱，今日放榜獨自「攬着個枕頭打開成績」感傷心，但「因為疫情，無辦法」。
對於有說法稱通識科太政治化，通識科考獲5**的關同學認為兩者沒有關連，通識要求學生考慮正反雙方意見，因為政治而把通識科扯上關係「絕對不合理」，「如果未來社會人才無獨立思考，全部做機械人啦不如」。
考獲3科5**及3科5*的姚同學今早亦回校拍照，他目前打算報讀中大或港大醫科。他認為對不能與同學一起放榜固然可惜，惟明白有防疫需要，但認為疫情對其學習沒太大影響。
明報《DSE網上博覽會2020》
因應放榜，明報今日舉辦《DSE網上博覽會2020》，為應屆考生提供升學資訊：
時間：下午4：30
嘉賓：天達海外升學中心董事及升學顧問部主管李婉怡
內容：解說疫情下海外升學安排、熱門課程及入學途徑
時間：晚上7：15
嘉賓：香港輔導教師協會副主席何玉芬及香港輔導教師協會教師代表
內容：分析今年DSE成績統計，即場解答同學JUPAS改選問題（可於今日早上11時開始在網上留問題）
明報《DSE網上博覽會2020》：mpdsefair.com
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