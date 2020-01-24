海關：首半年檢獲6.6億元毒品　即食麵調味包、《最後的晚餐》工藝品藏毒 (14:55)

貨運入境販毒案升三成七

海關毒品調查科機場調查課監督李文樂表示，受疫情影響，本港客運量自3月起大減九成，貨運量僅減少一成，毒販轉以空運、郵遞及快遞等貨運偷運毒品來港。今年首半年海關破獲373宗經貨運入境的販毒案件，比去年同期急升三成七，檢獲共重1.5公噸約值5.5億元的毒品，比去年同期急升超過一倍。他說，雖然本港客運量自3月起大減，但今年首半年仍破獲36宗經客運入境的販毒案件，檢獲共重131公斤約值1.1億元的毒品，超過去年同期破獲的31宗、涉共108公斤毒品。

李文樂表示，由於一般包裹運送時間長，疫情亦影響航運服務，毒販大舉轉以快遞形式運毒，今年上半年數字先後破獲137宗涉快遞的運毒案，比上年同期上升243%，檢獲毒品重量更上升563%至350公斤。

海關機場科空運貨物課監督劉青龍表示，毒販販毒手法層出不窮，經常以「偷龍轉鳳」方式，把毒品取替原本包裝內的物品，除曾於常見的咖啡豆及奶粉內檢獲毒品，海關更曾發現一批即食麵內的調味粉被偷換成毒品。

另外，海關稱毒販以「包藏禍心」方式，把毒品夾雜於一般貨物中，其中一宗案件涉及一個雕有《最後的晚餐》手工藝品，撬開底部後發現其木製底座空位中藏有氯胺酮，另有毒販曾把粉末狀的黑色氯胺酮經橡皮艇充氣口藏於橡皮艇內，以圖掩人耳目。