DSE文憑試放榜｜特殊考生克服身體障礙迎挑戰　籲「勿忘身邊很多人支持」 (14:15)

21歲的嘉恩自小患有大腦麻痹，導致下肢痙攣及影響手部活動能力，她由小學起入讀紅十字會甘迺迪中心。疾病令她行路不穩，走路時要特別留意平衡，雙腳耐力亦比平常人低。她的手亦不能做微細動作，故寫字速度較慢，文憑試時亦有申請延長考試時間。

嘉恩在中英文及通識科皆考獲4級、數學2級、選修科科技與生活3級及視覺藝術科2級，合共19分。身體障礙令她畫畫比較慢，「擠顏料會冇力，要其他人幫」，但她努力克服自身障礙，例如定時練習抄寫文章，以提升書寫速度。

嘉恩表示，今次考試在心態上面對最大挑戰。由於疫情令考試延期，令她「好緊張同好有壓力」，但她選擇向身邊人傾訴，心態上保持正面。她又稱，疫情期間教師有安排網上教學，她認為「網上點都差啲」，且停課令她沒有補課機會，故疫情亦有影響考試表現，但對成績仍算滿意。

她表示，將會報讀與平面設計或語言相關的課程。她寄語下屆考生要正面面對DSE挑戰，不要忘記身邊有很多人支持他們。

明報《DSE網上博覽會2020》

因應放榜，明報今日舉辦《DSE網上博覽會2020》，為應屆考生提供升學資訊：

時間：下午4：30

嘉賓：天達海外升學中心董事及升學顧問部主管李婉怡

內容：解說疫情下海外升學安排、熱門課程及入學途徑

時間：晚上7：15

嘉賓：香港輔導教師協會副主席何玉芬及香港輔導教師協會教師代表

內容：分析今年DSE成績統計，即場解答同學JUPAS改選問題（可於今日早上11時開始在網上留問題）

明報《DSE網上博覽會2020》：mpdsefair.com

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