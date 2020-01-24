新冠肺炎｜陳肇始：強制室內公眾地方戴口罩　明日起生效至8月5日【短片】 (13:40)

食物及衛生局長陳肇始今午（22日）見記者，表示本地疫情有大規模爆發風險，宣布修改《預防及控制疾病（佩戴口罩）（公共交通）規例》（第599I章），強制室內公眾地方、公共交通工具總站及轉乘處佩戴口罩，將於明日（23日）起生效，為期14天至8月5日；室內公眾地方例子包括：商場、超市、街市、店舖、大廈大堂。
陳肇始又稱，以下法例有效期將延長：
．《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）：延長至9月7日
．《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章）、《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599Ｅ章）、《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）：延長至12月31日
政府此前就指定處所關閉、食肆限制作出的防疫抗疫措施暫沒改變。相關報道：新防疫措施一覽｜室內公眾場所擬強制戴口罩 食肆「晚六朝五」禁堂食延長一周（7月19日）
新冠肺炎 相關報道：
消息：今增逾100宗確診和初步確診個案 北區醫院物理治療門診病人確診
相關字詞﹕新冠肺炎 新冠肺炎 確診 疫情 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 編輯推介