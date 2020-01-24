新冠肺炎｜陳肇始：強制室內公眾地方戴口罩　明日起生效至8月5日【短片】 (13:40)

陳肇始又稱，以下法例有效期將延長：

．《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）：延長至9月7日

．《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章）、《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599Ｅ章）、《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）：延長至12月31日

政府此前就指定處所關閉、食肆限制作出的防疫抗疫措施暫沒改變。相關報道：新防疫措施一覽｜室內公眾場所擬強制戴口罩 食肆「晚六朝五」禁堂食延長一周（7月19日）

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