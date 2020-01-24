DSE文憑試放榜｜香港華仁書院首名狀元擬留港升學　「生於香港應作回報」 (13:30)

因應新型冠狀病毒疫情，洪臻於校方安排下與傳媒視像會面。對於《港區國安法》，洪同學表示法例已實施，現時支持與否非最重要，他認為短期內難以評估法例的影響，需長期觀望。他稱沒打算移民，亦沒報讀海外大學，因為他生於香港，從社會得到資源後應作回報。
他表示，原本只期望考取入讀醫科的42分門檻，考獲佳績是意料之外。他認為港大醫學院的PBL（problem-based learning）教學模式較適合自己，加上所讀小學及居所位於港大附近，一直對該校有情意結，希望能入讀。他說初小時患上扁桃腺炎，常去家庭醫生就診，體會到醫生的重要性，冀能當醫生幫助別人。
對於政府抗疫表現，洪臻說欣賞當局處理傳播鏈及群組個案的效率，希望市民配合政府。對於2月時醫護在疫情爆發時罷工，冀政府封關，他說明白醫護對封關有急切期望，認為最重要是醫護及政府間有否良性溝通，以及能否理解彼此立場。
明報《DSE網上博覽會2020》
因應放榜，明報今日舉辦《DSE網上博覽會2020》，為應屆考生提供升學資訊：
時間：下午4：30
嘉賓：天達海外升學中心董事及升學顧問部主管李婉怡
內容：解說疫情下海外升學安排、熱門課程及入學途徑
時間：晚上7：15
嘉賓：香港輔導教師協會副主席何玉芬及香港輔導教師協會教師代表
內容：分析今年DSE成績統計，即場解答同學JUPAS改選問題（可於今日早上11時開始在網上留問題）
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