DSE文憑試放榜｜VTC網上統一收生　截至今早10時2萬人次到訪 (13:18)

VTC今早9時開始網上統一收生，運作大致暢順。VTC提醒，早前已報名並獲「有條件取錄」的申請人，若DSE成績符合入學要求，需於今午4時前，登入系統接受學位；新申請人及未獲「正式取錄」者，可於即日至27日登入網上系統報讀課程。

明報《DSE網上博覽會2020》

因應放榜，明報今日舉辦《DSE網上博覽會2020》，為應屆考生提供升學資訊：

時間：下午4：30

嘉賓：天達海外升學中心董事及升學顧問部主管李婉怡

內容：解說疫情下海外升學安排、熱門課程及入學途徑

時間：晚上7：15

嘉賓：香港輔導教師協會副主席何玉芬及香港輔導教師協會教師代表

內容：分析今年DSE成績統計，即場解答同學JUPAS改選問題（可於今日早上11時開始在網上留問題）

明報《DSE網上博覽會2020》：mpdsefair.com

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