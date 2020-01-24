DSE文憑試放榜｜VTC網上統一收生　截至今早10時2萬人次到訪 (13:18)

中學文憑試（DSE）今日（22日）放榜，職業訓練局（VTC）今年因應新型冠狀病毒肺炎疫情統一收生，以網上形式進行，學生毋須前往院校申請。VTC稱，截至今早10時，約2萬人次到訪「網上統一收生」系統，包括報讀學士學位、高級文憑等課程，及確認「正式取錄」學位的申請人。
VTC今早9時開始網上統一收生，運作大致暢順。VTC提醒，早前已報名並獲「有條件取錄」的申請人，若DSE成績符合入學要求，需於今午4時前，登入系統接受學位；新申請人及未獲「正式取錄」者，可於即日至27日登入網上系統報讀課程。
明報《DSE網上博覽會2020》
因應放榜，明報今日舉辦《DSE網上博覽會2020》，為應屆考生提供升學資訊：
時間：下午4：30
嘉賓：天達海外升學中心董事及升學顧問部主管李婉怡
內容：解說疫情下海外升學安排、熱門課程及入學途徑
時間：晚上7：15
嘉賓：香港輔導教師協會副主席何玉芬及香港輔導教師協會教師代表
內容：分析今年DSE成績統計，即場解答同學JUPAS改選問題（可於今日早上11時開始在網上留問題）
明報《DSE網上博覽會2020》：mpdsefair.com
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