DSE文憑試放榜｜皇仁狀元感謝父母栽培　冀當醫生回饋社會 (13:00)

吳同學曾任副總領袖生，獲卓越服務奬。他在片中稱，成為狀元很開心，向校長及教師表達謝意，並感謝父母投放大量資源栽培他，「我可以好肯定冇咗佢哋嘅話，一定唔會有今日嘅我」。

吳同學認為，今屆考生的經歷「獨一無二」。他當日得知DSE受疫情影響而延遲舉行，有點忐忑不安，擔心考試就此取消，幸好最後順利舉行；他稱自己亦有調整個人心態及步伐，利用多餘時間鞏固所學。

吳同學表示希望成為醫生，回饋社會，初步計劃報讀港大醫科。他稱疫情為本港以至全球帶來嚴峻挑戰，寄語港人團結一致，同心抗疫，「冇乜嘢可以難得到我哋」。

明報《DSE網上博覽會2020》

因應放榜，明報今日舉辦《DSE網上博覽會2020》，為應屆考生提供升學資訊：

時間：下午4：30

嘉賓：天達海外升學中心董事及升學顧問部主管李婉怡

內容：解說疫情下海外升學安排、熱門課程及入學途徑

時間：晚上7：15

嘉賓：香港輔導教師協會副主席何玉芬及香港輔導教師協會教師代表

內容：分析今年DSE成績統計，即場解答同學JUPAS改選問題（可於今日早上11時開始在網上留問題）

明報《DSE網上博覽會2020》：mpdsefair.com

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