湯家驊：立法會選舉押後是最後選項　迫不得已才考慮 (11:47)

湯家驊稱，推遲投票日在法律上有困難，根據《立法會條例》第44條，特首只可將所定投票日押後最多14日，法理上這措施是可無窮使用，最重要是有事實根據去支持押後投票；若特首引用緊急法或《預防及控制疾病條例》押後投票，恐怕引來司法挑戰，政治風險大於得益，並不值得。

全國人大常委譚耀宗昨（21日）表示，不少市民已在大灣區生活和工作，疫情下或不能回港投票。湯家驊表示外國也有境外投票，相信香港要安排不會太困難；另可研究延長投票時間、網上投票、分批分時段甚至分年齡層投票等，以免選民聚集排隊投票。

「真空期」特首可邀立會主席開緊急會議

另外，今屆立法會議員任期至9月30日，立法會選舉若押後恐導致出現真空期，湯家驊稱根據《立法會條例》第11條，特首可邀請立法會主席召開緊急會議，本屆所有立法會議員仍是合法的，他們根據正常程序通過的法例及議案，一樣有法律效力。

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