新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:20)

本港今（22日）新增113宗新型冠狀病毒確診個案，105宗為本地個案。本文整理近7天（16至22日）有確診個案曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店名單。相關報道：今增113確診 105宗屬本地感染 稻香慶回歸群組多3人染疫
○黃大仙區
牛池灣市政大廈
現崇山商場 彩晶軒
萬年戲院大廈 敘苑粉麵茶餐廳
樂富廣場
鳳德邨商場
慈雲山中心 中心點、大快活、百匯軒、森美奧廚房、尚然堂
慈雲山街市
荷里活廣場 百老匯
龍蟠苑商場
雙鳳街街市
斧山道運動場
○觀塘區
瑞和街市政大廈
牛頭角公廁浴室
秀茂坪商場
啟業商場
坪石邨商場 大快活
坪石邨 麥當勞
清水灣道8號匯八坊 大家樂
○沙田區
美林商場 翠河茶餐廳、大家樂
京瑞廣場二期 富臨皇宮
頌安商場
○深水埗區
北河街街市及熟食中心
○油尖旺區
上海街13號 來多碗車仔麵
The One 東海薈 ·拉斐特
汝州街垃圾收集站
香港藝術館 Ink Seafood Bar & Eatery
圓方
MPM 文華商場 沙嗲王
港鐵旺角東站 美心MX
太子道西113號 西記粥店
旺角綜合大樓
仕德福酒店
國際廣場
旺角政府合署
○屯門
新屯門商場
屯門市廣場 名點屋、牛一、太平洋咖啡
錦薈坊
屯門中央廣場 富臨酒家
華都花園 E-Mo Korean Restaurant
香港屯門貝爾特酒店
新墟街市
仁愛街市
屯門時代廣場 板長壽司
○元朗
形點 Pizza Express
交通廣場 百份百餐廳
天澤服務設施大樓
○九龍城區
紅磡市政大廈
昭民樓 愛民茶餐廳
土瓜灣市政大廈暨政府合署
黃埔號
工業貿易大樓
○灣仔區
維峰 ASAP As Simple As Possible
皇室堡 東海薈‧拉斐特
成功樓 滾得棧
○東區
電氣道134號善心醫務中心
和富中心
太古城中心
海關總部大樓
藍灣廣場
○南區
東華三院賽馬會松朗安老綜合中心
○九龍塘
又一城
○青衣
青衣城 天丼
○大埔
美心食品廠
大埔綜合大樓
○將軍澳
新都城2期
天晉匯 東南加
○北區
彩園廣場
○葵青
葵涌廣場
新都會廣場 麥當勞
石籬商場
○中西區
中環石板街酒店
○離島
東涌諾富特東薈城酒店
資料來源：衛生防護中心（截至7月22日）
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