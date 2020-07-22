港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:20)

本港今（22日）新增113宗新型冠狀病毒確診個案，105宗為本地個案。本文整理近7天（16至22日）有確診個案曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店名單。相關報道：今增113確診　105宗屬本地感染　稻香慶回歸群組多3人染疫

○黃大仙區

牛池灣市政大廈 

現崇山商場 彩晶軒

萬年戲院大廈 敘苑粉麵茶餐廳 

樂富廣場

鳳德邨商場

慈雲山中心 中心點、大快活、百匯軒、森美奧廚房、尚然堂

慈雲山街市

荷里活廣場 百老匯

龍蟠苑商場

雙鳳街街市

斧山道運動場

○觀塘區

瑞和街市政大廈

牛頭角公廁浴室

秀茂坪商場 

啟業商場 

坪石邨商場 大快活

坪石邨 麥當勞 

清水灣道8號匯八坊 大家樂 

○沙田區

美林商場 翠河茶餐廳、大家樂

京瑞廣場二期 富臨皇宮 

頌安商場

○深水埗區

北河街街市及熟食中心 

○油尖旺區

上海街13號 來多碗車仔麵 

The One 東海薈 ·拉斐特 

汝州街垃圾收集站

香港藝術館 Ink Seafood Bar & Eatery 

圓方

MPM 文華商場 沙嗲王

港鐵旺角東站 美心MX

太子道西113號 西記粥店

旺角綜合大樓

仕德福酒店

國際廣場

旺角政府合署

○屯門

新屯門商場

屯門市廣場 名點屋、牛一、太平洋咖啡 

錦薈坊

屯門中央廣場 富臨酒家 

華都花園 E-Mo Korean Restaurant

香港屯門貝爾特酒店

新墟街市 

仁愛街市

屯門時代廣場 板長壽司

○元朗

形點 Pizza Express 

交通廣場 百份百餐廳

天澤服務設施大樓 

○九龍城區

紅磡市政大廈

昭民樓 愛民茶餐廳

土瓜灣市政大廈暨政府合署 

黃埔號

工業貿易大樓 

○灣仔區

維峰 ASAP As Simple As Possible

皇室堡 東海薈‧拉斐特 

成功樓 滾得棧 

○東區

電氣道134號善心醫務中心 

和富中心

太古城中心

海關總部大樓

藍灣廣場

○南區 

東華三院賽馬會松朗安老綜合中心

○九龍塘

又一城

○青衣

青衣城 天丼

○大埔

美心食品廠 

大埔綜合大樓 

○將軍澳

新都城2期

天晉匯 東南加 

○北區

彩園廣場 

○葵青 

葵涌廣場 

新都會廣場 麥當勞

石籬商場

○中西區

中環石板街酒店

○離島

東涌諾富特東薈城酒店

資料來源：衛生防護中心（截至7月22日）

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