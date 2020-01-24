DSE文憑試放榜｜聖保羅男女中學、女拔誕超級狀元　香港華仁、皇仁各1狀元 (09:40)

【09:40更新】中學文憑試（DSE）今日（22日）放榜，今屆共誕生7名考獲七科5**狀元，其中兩人是「超級狀元」（數學延伸部分同奪得5**）。另有1人考獲6科5**及丙類（其他語言科目）取得A。
聖保羅男女中學有3名狀元，包括1名男「超級狀元」，1男1女成為狀元。
拔萃女書院誕生兩名狀元，包括1名「超級狀元」。羅穎賢在4個核心科目、英國文學、歷史、經濟，連同數學延伸部份均考獲5**，成為「超級狀元」；莊恩盈則在4核心科目、地理、英國文學 、歷史，7科均考獲5**。
皇仁書院誕生1名狀元吳浩渝，他在中文、英文、數學（必修部分5*、數學延伸部分5**）、通識、地理、生物和化學共7科均考獲5**成績；他曾任副總領袖生，獲卓越服務奬。另有1名狀元來自香港華仁書院。
喇沙書院1名同學取得6科5**及在兩類語言日文取得A級。
明報《DSE網上博覽會2020》
因應放榜，明報今日舉辦《DSE網上博覽會2020》，為應屆考生提供升學資訊：
時間：下午4：30
嘉賓：天達海外升學中心董事及升學顧問部主管李婉怡
內容：解說疫情下海外升學安排、熱門課程及入學途徑
時間：晚上7：15
嘉賓：香港輔導教師協會副主席何玉芬及香港輔導教師協會教師代表
內容：分析今年DSE成績統計，即場解答同學JUPAS改選問題（可於今日早上11時開始在網上留問題）
明報《DSE網上博覽會2020》：mpdsefair.com
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