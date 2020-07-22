天氣｜天文台預測明日天晴酷熱　局部地區有驟雨 (16:30)

今晚（22日）及明日（23日）天氣預測大致天晴，但初時局部地區有驟雨，最低氣溫約28度。明日日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，吹輕微至和緩東南風。

展望隨後兩三日持續酷熱，大致天晴，下周初有幾陣驟雨。

【07:30】今日是二十四節氣的大暑，天文台上午7時半錄得氣溫28.8度，相對濕度89%。

高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，同時驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。本港地區今日大致天晴，有一兩陣驟雨，初時局部地區有雷暴。日間天氣酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩東南風。展望本周餘下時間持續酷熱，大致天晴。

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