大暑．二十四節氣｜冬瓜清熱治水腫　中醫提醒食過量或致腹瀉 (08:15)

食用量每日上限250克

鄭智仁表示，冬瓜較適合水腫脹滿、腳氣及痰喘徵狀的人，於暑天進食可消渴消煩悶；冬瓜每日的食用量一般宜控制在約250克，食過量可能會導致腹瀉。另外，平素脾腎同虛、胃弱易瀉者則忌食冬瓜。

冬瓜不同部位各有功效

鄭智仁指出，冬瓜全個都可以進食，不同部位（冬瓜肉、冬瓜籽、冬瓜皮、冬瓜瓤和冬瓜藤）各有功效。

‧冬瓜肉：味甘、淡，性涼，有清熱化痰、除煩止渴等功效，可幫助治療暑熱口渴、痰熱咳喘、水腫及消渴等徵狀。冬瓜含豐富水分亦有利尿功效，有助於避免水腫。

‧冬瓜籽：味甘性涼，有清肺化痰、消痛排膿及利濕等功效。

‧冬瓜皮：味甘、淡，性微寒，有清熱利水及消腫等功效，有助治療水腫、小便不利、泄瀉及瘡腫等徵狀。

‧冬瓜瓤：味甘性平，助清熱止渴及利水消腫等，有助用於治療咳喘、煩渴及水腫等徵狀。

‧冬瓜藤：味苦性寒，有利關節、和血氣及袪濕等功效，對於肺熱痰火、脫肛等徵狀具治療作用。

鄭智仁補充，冬瓜雖然可以生吃，但口感不太好。烹煮方面，冬瓜可以配搭不同食材例如蝦、鴨食用，但要留意不宜配搭豬肝食用。

文：何芍盈

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