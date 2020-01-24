新冠肺炎｜屯門富臨累計10人確診　食環署提檢控：食肆員工無戴口罩處理食物　餐桌間少於1.5米 (21:07)

食環署指出，該酒家涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），已經向負責人提出檢控，亦已敦促該負責人參照衛生防護中心的建議，自行停業以進行清潔及消毒。食環署昨日下午再次覆查，發現該處已經停業。食環署表示會繼續留意其情況並作跟進。

本報昨日向富臨查詢，7月11日的生日宴會上，一共有多少圍酒席、當晚酒家坐滿了多少成顧客、有否遵守第599F章規定；富臨回覆本報稱，「為配合政府抗疫措施，集團旗下餐館遵守規例招待顧客，為顧客提供安全及舒適的用餐環境」。

新冠肺炎 相關報道：

美心大埔廠房兼職員工確診 已銷毁原材料和月餅產品

康文署一外判園藝工確診 銅鑼灣火龍徑小園地、浣紗街兒童遊樂場工作

本港增61宗確診 58宗為本地個案25宗源頭不明