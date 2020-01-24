新冠肺炎｜屯門富臨累計10人確診　食環署提檢控：食肆員工無戴口罩處理食物　餐桌間少於1.5米 (21:07)

屯門中央廣場富臨酒家今日（21日）新增4人確診新型冠狀病毒，該處累計10人確診。食環署表示，昨日（20日）上午到該店巡查，發現有員工處理食物時未有戴口罩，餐桌之間也少於1.5米距離，已經向負責人提出檢控。
食環署指出，該酒家涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），已經向負責人提出檢控，亦已敦促該負責人參照衛生防護中心的建議，自行停業以進行清潔及消毒。食環署昨日下午再次覆查，發現該處已經停業。食環署表示會繼續留意其情況並作跟進。
本報昨日向富臨查詢，7月11日的生日宴會上，一共有多少圍酒席、當晚酒家坐滿了多少成顧客、有否遵守第599F章規定；富臨回覆本報稱，「為配合政府抗疫措施，集團旗下餐館遵守規例招待顧客，為顧客提供安全及舒適的用餐環境」。
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