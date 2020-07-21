新冠肺炎．Emily Online｜張竹君普通話原來咁靈光【短片】 (21:30)

Emily就覺得張竹君嘅三語真係非常唔錯，不過今日佢回應另一個提問講到「張弛有道」時，唔小心講錯咗做「鬆弛有道」，搞到佢自己都忍唔住笑，仲笑到唔見咗對眼。

疫情期間，特首林鄭月娥、食物及衛生局長陳肇始同其他政府官員都不時將「張弛有道」掛喺口邊，陳肇始話呢個係政府嘅防疫策略。Emily查返字典，「張」係指拉開弓弦，「弛」係放鬆弓弦，而「鬆弛有道」就會唔同咗意思。

呢排疫情好嚴峻，搞到醫護壓力好大，噚日仲搞錯咗確診病人身分，張竹君都非常擔心本港疫情，Emily見到佢笑真係好難得，希望市民要同醫護合作，盡可能留喺屋企抗疫。

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