7．21事件一年　民主黨元朗記者會未開始已遭警包圍　8人被票控違限聚令 (18:40)

下午4時，立法會議員林卓廷、胡志偉、尹兆堅等人到場，並拉起橫額準備舉行記者會。其間，防暴警以揚聲器警告他們涉違反限聚令，並拉起封鎖線，將其包圍。警方其後以違反限聚令爲由票控林卓廷、尹兆堅、胡志偉、元朗區議會主席黃偉賢、兩名議員助理及兩名7．21事件傷者。他們被警方票控後獲放行。

警方表示，下午約4時許，元朗西鐵站附近有人群集結，涉嫌違反限聚令，經多次警告無效，遂向8名涉嫌違法的集結者發出傳票。

林卓廷其後在facebook公開85名7．21事件白衣人疑犯的截圖，質疑警方何時作拘捕。

去年7．21當晚被白衣人襲擊的廚師蘇先生指出，警方一年來只向他錄了一次口供，亦從未叫他進行認人程序，認爲警方辦事能力很低。他表示自己當日背部和腳部受傷，現已痊癒，毋須求醫或食藥，屬「不幸中的大幸」。他續稱，今日只是一個記者會，但被數十名防暴警包圍，形容情況「好誇張」，他認爲一年前有今日的警力就不會發生襲擊事件。

另一名7．21傷者林婆婆表示，當日在西鐵站逃跑時跌倒令膝蓋受傷，做手術至今8個月仍需佩戴護膝才能「勉强行到」，行樓梯時腳部仍然無法屈曲。她憶述一年前事件時不禁哽咽，「唔知點解香港會變成咁，接受唔到」。她亦稱，事件發生前可以教街坊跳健康舞，但現今「咩都做唔到」，亦需要長期服藥。

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