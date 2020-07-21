新冠肺炎｜本港增61宗確診　58宗為本地個案25宗源頭不明 (16:56)

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（21日）於新型冠狀病毒疫情記者會表示，本港今日新增61宗確診個案，58宗為本地個案，其中25宗本地個案源頭不明；其餘3宗為輸入個案。張竹君稱，今日暫有60多宗初步確診個案。