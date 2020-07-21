新冠肺炎｜本港增61宗確診　58宗為本地個案25宗源頭不明 (16:56)

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（21日）於新型冠狀病毒疫情記者會表示，本港今日新增61宗確診個案，58宗為本地個案，其中25宗本地個案源頭不明；其餘3宗為輸入個案。張竹君稱，今日暫有60多宗初步確診個案。
33宗與早前確診個案有關，部分個案如下：
．旺角雅蘭中心稻香群組：72歲男子（個案1967）、50歲女子（個案1969）、63歲男子（個案1978）、54歲女子（個案1992）
．屯門中央廣場富臨酒家群組：40歲男子（個案1988）、54歲男子（個案1993）、80歲女子（個案1998），同一日有另一名非參與聚會、但有光顧的人確診（個案2017）
．新蒲崗捷菁乒乓球體育中心打乒乓球群組：51歲男子（個案1990）
．東區醫院E8外科病房確診男病人相關：一名同在E8病房的患者初步確診。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今表示，該患者在病房有戴好口罩，但普通科病房內有共用設施，未知是否其中一個感染途徑（相關報道：東區醫院男病人初步確診 其確診家人曾到屯門中央廣場富臨酒家）
．另有19宗確診個案為家庭相關群組，家人為確診者，成為密切接觸者後於檢疫中心送院並確診
．於工作地點染疫：51歲男子（個案1976）、個案2001
．與朋友飯敘染疫：50歲女子（個案1996）、48歲女子（個案1962）、41歲女子（個案1981）
25宗源頭不明個案，其中一宗如下：
．個案1972：64歲女陪診員（詳情：64歲陪診員確診 曾到九龍區多間老人院 傳染期接觸約7名長者）
3宗輸入個案：
．個案1960：12歲男童，與家人從印度返港，於檢疫中心第12日留樣本檢測呈陽性，無病徵
．個案 1961：22歲男子，菲律賓海員
．個案1986：68歲男子，從美國返港港人
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