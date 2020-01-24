新冠肺炎｜消息：大律師李家齊初步確診　曾到區院、荔技角收押所及赤柱監獄 (16:53)

據悉，李家齊最後一次在法院工作是上周四（16日），他到區域法院第26庭，當日由法官郭偉健審理區院排期案件。李家齊亦曾到荔技角收押所及赤柱監獄進行法律探訪。本報正向司法機構了解事件。

本報記者今日（21日）前往李家齊位於西營盤的辦公室查看，發現辦公室位於「SOLO迷你工作坊」內，同層有十多個不同辦公室及商舖，包括教育、美容、時裝等。李家齊的辦公室未有營業，大門由布簾遮掩。

鄰近商戶表示，沒收到消息稱有商戶確診，又稱李家齊長期不在辦公室，「好日都唔見佢一次」，對上一次碰見李家齊已是超過一個月之前，故此不擔心他確診會造成同層商戶感染。有清潔女工亦說，管理處無通知大廈有商戶確診，亦無收到指示須加強清潔或消毒。

懲教署回應稱，就傳媒報道一名曾探訪在囚者的律師初步確診，根據探訪紀錄，該律師分別在本月3日和4日公務探訪赤柱監獄兩名還押在囚者，以及在本月11日公務探訪荔枝角收押所一名還押在囚者。相關在囚者沒有出現病徵，署方已即時將相關者隔離及進行醫學監察，並全面清潔消毒相關地方。

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