港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (17:55)

本港今（21日）新增61宗新型冠狀病毒確診個案，58宗為本地個案。本文整理近7天（15至21日）有確診個案曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店名單。相關報道：本港增61宗確診 58宗為本地個案25宗源頭不明

○ 黃大仙

現崇山商場　彩晶軒

鳳德邨商場

慈雲山中心　中心點

樂富廣場

荷里活廣場

雙鳳街街市

慈正商場2期

竹園商場

○ 觀塘

瑞和街市政大廈

牛頭角公廁浴室

秀茂坪商場

坪石邨商場　大快活

清水灣道匯八坊商場　大家樂

坪石邨　麥當勞

啟業商場

坪石邨街市

○ 屯門

華都花園　E-Mo Korean Restaurant

香港屯門貝爾特酒店

屯門時代廣場　板長壽司

屯門市廣場　牛一、太平洋咖啡、稻成小館

華都商場　轉角

V-city　八月花

○ 葵青

葵涌廣場

新都會廣場

石籬商場

長發廣場

○ 沙田

沙角商場　大快活

博康商場

新港城中心（4期）

○ 灣仔、中西區、東區

明豐大廈　大快活

誠利商場

和富中心

太古城中心

藍灣廣場

○ 油尖旺

太子道西　西記粥店

仕德福酒店

旺角維景酒店　海港酒家

○ 九龍城

紅磡市政大廈

土瓜灣市政大廈暨政府合署

黃埔號

○ 北區

彩園廣場　大家樂

石湖墟市政大廈

○ 元朗

交通廣場　百份百餐廳

○ 西貢（將軍澳）

天晉匯　東南加

○ 離島

香港國際機場一號客運大樓

九龍塘

又一城 EXP

資料來源：衛生防護中心（截至7月21日）

新冠肺炎 相關報道：

兩長期病患確診病人不治 累計14人染疫亡

衛生署調整或暫停部分非緊急服務 涉母嬰健康院、政府牙科診所等

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