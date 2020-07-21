新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (17:55)

本港今（21日）新增61宗新型冠狀病毒確診個案，58宗為本地個案。本文整理近7天（15至21日）有確診個案曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店名單。相關報道：本港增61宗確診 58宗為本地個案25宗源頭不明
○ 黃大仙
現崇山商場 彩晶軒
鳳德邨商場
慈雲山中心 中心點
樂富廣場
荷里活廣場
雙鳳街街市
慈正商場2期
竹園商場
○ 觀塘
瑞和街市政大廈
牛頭角公廁浴室
秀茂坪商場
坪石邨商場 大快活
清水灣道匯八坊商場 大家樂
坪石邨 麥當勞
啟業商場
坪石邨街市
○ 屯門
華都花園 E-Mo Korean Restaurant
香港屯門貝爾特酒店
屯門時代廣場 板長壽司
屯門市廣場 牛一、太平洋咖啡、稻成小館
華都商場 轉角
V-city 八月花
○ 葵青
葵涌廣場
新都會廣場
石籬商場
長發廣場
○ 沙田
沙角商場 大快活
博康商場
新港城中心（4期）
○ 灣仔、中西區、東區
明豐大廈 大快活
誠利商場
和富中心
太古城中心
藍灣廣場
○ 油尖旺
太子道西 西記粥店
仕德福酒店
旺角維景酒店 海港酒家
○ 九龍城
紅磡市政大廈
土瓜灣市政大廈暨政府合署
黃埔號
○ 北區
彩園廣場 大家樂
石湖墟市政大廈
○ 元朗
交通廣場 百份百餐廳
○ 西貢（將軍澳）
天晉匯 東南加
○ 離島
香港國際機場一號客運大樓
○九龍塘
又一城 EXP
資料來源：衛生防護中心（截至7月21日）
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