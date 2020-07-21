24歲釘板工郵局地盤觸電亡　遺下母親失經濟支柱 (12:00)

據了解，死者24歲姓徐，來自單親家庭，父母於其年幼時離異，父親返回內地後失去聯絡，自小與50餘歲母親雙依為命。徐男的姨丈透露，徐母為兒子供書教學，每日打兩份工，同時從事印刷及推銷員多年，徐男修畢職訓局高級文憑課程後，到建造業議會修讀釘板證書，自此投身釘板工作。

姨丈形容徐男十分孝順，兩母子自去年成功「上樓」入住公屋後，徐男成家中經濟支柱供養母親，更把薪金全數交予母親作家用，讓母親享受退休生活，惟昨日遭逢惡噩，徐母頓感傍徨。

據了解，事發時涉事地盤內有一條平日連接燒焊工具、電壓達380伏特的黑色電線「吊吊揈」，當時地盤未進入灌漿程序，惟徐男於地盤內釘板期間，突然有石屎漿從天而降，徐男與工友走避時，疑欲移開該黑色電線時觸電昏迷及氣絕，工友見狀嘗試以心肺復蘇法為他急救，再以吊籃把他吊回地面送院，惜最終不治。

翻查資料，消防處於昨午3時52分接獲該宗工業意外報案，徐男被送院搶救後延至4時41分不治，而警方至晚上7時43分才接獲報案，勞工處亦於傍晚才接獲意外通報。

涉事地盤為「重置香港郵政總部」項目，由建築署負責，承辦商為精進建築。本報正向勞工處、建築署及精進建築查詢。