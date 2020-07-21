新冠肺炎｜鄧振強倡升中一跨境學童優先回港上課 (13:45)

教育局長楊潤雄昨（20日）表示，升中三或以下跨境生，預計難在9月有回港上課的特別安排。中學校長會主席鄧振強今（21日）接受港台節目訪問，建議優先讓升中一的跨境學童上課，因他們離開原本小學，未能到新中學上課，心情上或有「失學」的感覺，建議政府調查統計升中一的跨境學童人數，檢視口岸交通能否應付這負荷，讓他們回港上學。
中學文憑試（DSE）明日（22日）放榜，楊潤雄昨重申，希望學校首要利用網上公布成績。鄧振強稱，絕大部分學校完成網上放榜的準備功夫，相信沒問題，大部分學校爭取早上8時半前把成績單傳送至學生電郵戶口。
鄧振強表示，教師會把學生分組，以網上或電話先作輔導，若學生要求以面見方式對談，校方可安排教師和當值社工，以預約方式，讓學生在指定時段回校接受面對面輔導。他形容網上輔導難度一定較多，呼籲學生若需求助，主動與教師聯絡。
另外，楊潤雄昨宣布，鑑於近日新型冠狀病毒疫情非常嚴峻，全港學校將不早於8月17日開學。鄧振強表示，開學能否順利視乎有否社區爆發，學校已準備防疫物資，若出現像現時的社區爆發，則不適宜開學，他亦稱，分時間、分階段復課是可行方法。
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