新冠肺炎｜鄧振強倡升中一跨境學童優先回港上課 (13:45)

中學文憑試（DSE）明日（22日）放榜，楊潤雄昨重申，希望學校首要利用網上公布成績。鄧振強稱，絕大部分學校完成網上放榜的準備功夫，相信沒問題，大部分學校爭取早上8時半前把成績單傳送至學生電郵戶口。

鄧振強表示，教師會把學生分組，以網上或電話先作輔導，若學生要求以面見方式對談，校方可安排教師和當值社工，以預約方式，讓學生在指定時段回校接受面對面輔導。他形容網上輔導難度一定較多，呼籲學生若需求助，主動與教師聯絡。

另外，楊潤雄昨宣布，鑑於近日新型冠狀病毒疫情非常嚴峻，全港學校將不早於8月17日開學。鄧振強表示，開學能否順利視乎有否社區爆發，學校已準備防疫物資，若出現像現時的社區爆發，則不適宜開學，他亦稱，分時間、分階段復課是可行方法。

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