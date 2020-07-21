新冠肺炎｜梁子超：市民「馬照跑舞照跳」不可能控制疫情 (11:44)

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今日（21日）在港台節目表示，不認為「封城」可減緩疫情，最重要是斬斷家庭與家庭之間的傳播鏈，最有效方法是巿民留在家，若繼續「馬照跑，舞照跳」，難以控制疫情，「市民每次外出應該想清楚是否一定要出去，因每一次外出也為自己、家庭及社區帶來一分風險，阻礙撲火工作」。
特首林鄭月娥日前宣布收緊對抗新型冠狀病毒的措施，並稱疫情若持續惡化，極致可以是「禁足令」。梁子超認為，「封城」做法極端，對經濟及疫情都是不歸路，即使「封城」市民也要外出買物資、醫院仍要運作，若考慮「封城」倒不如集中控制疫情，以紓緩醫院壓力。
公共醫療醫生協會會長馬仲儀在同一節目稱，有私家醫生及巿民向她表示，有私人機構要求員工若所居住大廈有確診個案，即使沒有緊密接觸也要先檢測，確保結果呈陰性才可上班，卻沒有安排在家工作。她說，即使驗出陰性亦不代表沒有風險，認為在家工作更安全。
新冠肺炎 相關報道：
陰陽錯調 無染疫女誤送負壓房 防護中心認人手不足：同事感疲倦
相關字詞﹕梁子超 新冠肺炎 新冠肺炎確診 新冠肺炎測試 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 抗疫新階段 編輯推介