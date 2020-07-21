新冠肺炎｜梁子超：市民「馬照跑舞照跳」不可能控制疫情 (11:44)

特首林鄭月娥日前宣布收緊對抗新型冠狀病毒的措施，並稱疫情若持續惡化，極致可以是「禁足令」。梁子超認為，「封城」做法極端，對經濟及疫情都是不歸路，即使「封城」市民也要外出買物資、醫院仍要運作，若考慮「封城」倒不如集中控制疫情，以紓緩醫院壓力。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀在同一節目稱，有私家醫生及巿民向她表示，有私人機構要求員工若所居住大廈有確診個案，即使沒有緊密接觸也要先檢測，確保結果呈陰性才可上班，卻沒有安排在家工作。她說，即使驗出陰性亦不代表沒有風險，認為在家工作更安全。

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