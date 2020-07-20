新冠肺炎｜中大下學年實施網上教學　宿舍暫停接受申請 (23:34)

1.所有學生迎新活動將以網上形式舉行，避免群體聚集

2.課堂將以網上形式進行，直至疫情穩定為止，指出汲取了上一學年的經驗，有信心網上教學能達至預期的學習成果。對於有充分理據須作特別教學安排的個別課程，包括以實驗室/工作室/實習為本及部分專業的本科與研究生課程，可視乎情況作特殊考慮。大學將適時公布教學時間表及其他詳情

3.強烈建議現正身處香港以外地區的學生目前不要返回校園

4.本地學生宿舍將暫時停止接受申請，大學建議所有學生避免出席人多聚集的場合，盡量遠離病毒的威脅

公開信表示，校方理解這些措施會為師生帶來不便，惟香港和全球各地的新冠肺炎個案再度攀升，大學成員的健康和福祉是首要考慮，呼籲大家理解和支持。

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