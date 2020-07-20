新冠肺炎｜港鐵周三起縮減非繁忙時段列車服務 (22:45)

本港新型冠狀病毒肺炎疫情急速惡化，港鐵公司今（20日）宣布，因應政府實施措施減少社交接觸，令出行人數減少，港鐵將於周三（22日）起，縮減非繁忙時段列車服務，平日繁忙時間列車班次將不受影響。運輸署表示，收到港鐵知會有關港鐵線的服務調整安排，已要求港鐵密切監察乘客需求，並提供足夠服務；署方會與港鐵檢視實施後的情況。
港鐵表示，荃灣線、觀塘線、港島線、南港島線、將軍澳線、東鐵線及西鐵線在平日非繁忙時段、周末及公眾假期，會維持平均每3.5至8分鐘一班車；東涌線及屯馬線一期的列車服務在非繁忙時段將調整至平均約10分鐘一班車；機場快線及迪士尼線非繁忙時段班次維持不變，即分別為15至30分鐘及20分鐘一班車。
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