新冠肺炎｜港鐵周三起縮減非繁忙時段列車服務 (22:45)

港鐵表示，荃灣線、觀塘線、港島線、南港島線、將軍澳線、東鐵線及西鐵線在平日非繁忙時段、周末及公眾假期，會維持平均每3.5至8分鐘一班車；東涌線及屯馬線一期的列車服務在非繁忙時段將調整至平均約10分鐘一班車；機場快線及迪士尼線非繁忙時段班次維持不變，即分別為15至30分鐘及20分鐘一班車。

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