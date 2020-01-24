新冠肺炎｜兩人檢測結果陰陽對調涉人為出錯　陰性者與確診者處同一病格7小時 (22:23)

衛生防護中心公共衛生化驗服務處顧問醫生（微生物學）曾艾壯表示，事件涉及人為錯誤。他指出，檢測過程並沒有出錯，而是負責進行病毒化驗的實驗室人員把資料輸入電腦時，調轉了兩名病人的個案編號。他稱實驗室最高峰時一日須進行9000個病毒檢測，涉事人員稱感到相當疲倦，但曾艾壯強調這不是藉口，已提醒職員要小心，並加緊核查陽性報告，希望將人為錯誤減至零。

【21:49】據了解，今日一名新型冠狀病毒檢測呈陰性的病人被誤當確診者送入隔離病房。衛生署衛生防護中心總監黃加慶今晚10時將會見傳媒，匯報事件。衛生防護中心公共衛生化驗服務處顧問醫生（微生物學）曾艾壯亦會出席。

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