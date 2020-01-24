新冠肺炎｜兩人檢測結果陰陽對調涉人為出錯　陰性者與確診者處同一病格7小時 (22:23)

【22:23】衛生署衛生防護中心總監黃加慶今晚（20日）表示，實驗室於7月18日把兩名分別病毒檢測呈陽性及陰性病人的結果調轉，該名實際呈陰性病人7月15日因喉嚨不適曾看私家醫生及留樣本，其後於今午約1時被安排入住東區醫院隔離病房約7小時，同一病格有一名確診病人，今日傍晚發現報告出錯，院方今晚約8時已安排該病人搬離病格。另一名實際陽性病人為一名7月19日確診男子的妻子，她有發燒及咳嗽，7月19日因本身為密切接觸者安排入住北大嶼山醫院，今晚轉送瑪嘉烈醫院。他說，衛生防護中心已聯絡兩名受影響病人，並就事件致歉。
衛生防護中心公共衛生化驗服務處顧問醫生（微生物學）曾艾壯表示，事件涉及人為錯誤。他指出，檢測過程並沒有出錯，而是負責進行病毒化驗的實驗室人員把資料輸入電腦時，調轉了兩名病人的個案編號。他稱實驗室最高峰時一日須進行9000個病毒檢測，涉事人員稱感到相當疲倦，但曾艾壯強調這不是藉口，已提醒職員要小心，並加緊核查陽性報告，希望將人為錯誤減至零。
【21:49】據了解，今日一名新型冠狀病毒檢測呈陰性的病人被誤當確診者送入隔離病房。衛生署衛生防護中心總監黃加慶今晚10時將會見傳媒，匯報事件。衛生防護中心公共衛生化驗服務處顧問醫生（微生物學）曾艾壯亦會出席。
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