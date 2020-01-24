新冠肺炎｜兩人檢測結果陰陽對調涉人為出錯　陰性者與確診者處同一病格半天 (23:50)

【23:50更新】衛生署衛生防護中心總監黃加慶今晚（20日）表示，實驗室於7月18日把兩名分別病毒檢測呈陽性及陰性病人的結果調轉，該名實際呈陰性病人7月15日因喉嚨不適曾看私家醫生及留樣本，其後於今午約1時被安排入住東區醫院隔離病房近8小時，同一病格有一名確診病人，今日傍晚發現報告出錯，院方今晚約8時開始安排該病人搬離病格。另一名實際陽性病人為一名7月19日確診男子的妻子，她有發燒及咳嗽，7月19日因本身為密切接觸者安排入住北大嶼山醫院，今晚轉送瑪嘉烈醫院。他說，衛生防護中心已聯絡兩名受影響病人，並就事件致歉。
衛生防護中心公共衛生化驗服務處顧問醫生（微生物學）曾艾壯表示，事件涉及人為錯誤。他指出，檢測過程並沒有出錯，而是負責進行病毒化驗的實驗室人員把資料輸入電腦時，調轉了兩名病人的個案編號。他稱實驗室最高峰時一日須進行9000個病毒檢測，涉事人員稱感到相當疲倦，但曾艾壯強調這不是藉口，已提醒職員要小心，並加緊核查陽性報告，希望將人為錯誤減至零。
被誤送隔離病房病人：擔心染病但無意追究
無辜被誤以為確診送院的Y小姐，今午在東區醫院隔離病房與另一病人共處約8小時，至晚上約9時，醫院緊急把她調往單人隔離病房。Y小姐說當時以為自己病情有變要調房，嚇了一驚，及後醫生向她解釋化驗樣本出錯並致歉。Y小姐稱，與確診患者共處擔心會染病，但表明無意追究責任，也不會怪責涉事化驗人員。她說，在醫院住了半天，看到醫護工作落力、好辛勞，面對很大工作風險，也明白實驗室人員也要加班工作，接受今次是「忙中有錯」，她也向醫生建議，未來應盡量複檢每名確診者的樣本資料。她表示，不幸的是她已成為患者「緊密接觸者」，其間雖有戴口罩，但沒戴眼罩，故仍有感染風險，要接受病毒檢測，今日要遷往檢疫中心隔離；安心的是毋須擔心家人有事，家人住了一天檢疫中心後可以回家，也不會連累之前接觸過的親友。她說，之前跟朋友見面，而朋友其後確診，她才要去做檢測，結果遇上今次檢驗錯誤事件，故認為大家這刻應避免社交活動，減低感染風險。
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