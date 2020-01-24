新冠肺炎｜今多宗確診涉食肆　屯門中央廣場富臨20圍生日會至今5人中招 (18:52)

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（20日）於新型冠狀病毒疫情記者會公布，本港新增73宗確診個案，其中66宗為本地個案，當中部分個案涉及不同食肆，其中屯門中央廣場富臨酒家7月11日一次筵開約20圍的生日會今日再有兩宗確診，該群組至今共有5宗確診，包括早前確診的屯門眼科中心女職員。
涉及食肆群組新增確診個案：
．屯門中央廣場富臨酒家生日會群組（約20圍）：55歲女子（個案1951）、81歲男子（個案1952），此群組累計5人確診，生日會於7月11日舉行，曾於同一日到過該酒家亦有人初步確診，早前亦已有個案1743（屯門眼科中心地下辦公室42歲女文員）。（相關報道：東區醫院男病人初步確診 其確診家人曾到屯門中央廣場富臨酒家）
．葵芳新都會潮庭家庭群組：60歲女子（個案1912）、58歲男子（個案1920）、57歲男子（個案1954），另有6人確診（個案1770、1838、1842、1841、1862、1838）；張竹君稱，另有朋友群組在上址飯敘，其中個案1927曾與朋友聚會打麻將，涉17至19人，飯敘後曾往其中一名參與者的家，張竹君未有回應有關群組是否涉及警員
．慈雲山中心食肆「中心點」群組：80歲男子（個案1936）
．坪石邨「彬記粥麵美食」群組：65歲女子（個案1904）
．旺角維景酒店海港酒家：至少6人確診（個案1483、1768、1799、1919、1906、1951），於7月10日至15日不同日子曾與家人朋友到該處吃飯。張竹君稱擔心有環境污染或有隱形患者，已要求海港酒家進行清潔及化驗。
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