新冠肺炎｜黃遠輝：疫情若未受控　本月居屋申請或要延期 (15:30)

黃遠輝稱，除非疫情在未來數天緩和，否則相信本月底居屋接受申請機會不大，但只押後不多於兩周，相信申請程序上可追回進度，10月居屋攪珠毋須押後。

本報上周五（17日）向房屋署查詢是否本周五（24日）或之前會派發新一期居屋申請表，以便本月內接受市民申請。房屋署發言人今午（20日）回應稱，暫時未有任何公布。

因應政府宣布政府部門今日起至7月26日實施特別上班安排，房委會已暫停今期綠置居銷售揀樓安排，所有資助房屋的辦事處包括樂富客戶服務中心的居者有其屋計劃銷售小組亦已暫停開放。

房委會資助房屋小組上月22日通過居屋銷售安排，4個項目包括粉嶺山麗苑、馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑和沙田彩禾苑。

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